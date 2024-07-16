Kayserispor hazırlık maçında Samsunspor’a mağlup oldu

Kayserispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Samsunspor'a 3-1’lik skorla mağlup oldu.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 09:46
Kayserispor hazırlık maçında Samsunspor’a mağlup oldu
Abone Ol google-news

Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor, ilk hazırlık maçında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Ramazan, Attamah, Mehmet Eray, Boa Morte, Mane, Cardoso, Bahoken 11’iyle çıktı. Samsunspor ise müsabakada Okan, Zeki, Bedirhan, Drongelen, Soner, Celil, Bennaser, Tait, Schindler, Emre Kılınç ve Mouandilmadji 11’iyle yer aldı. Samsunspor’un gollerini Mouandilmadji, Ntcham ve Ercan Kara attı. Kayserispor’un tek golünü Nazon kaydetti.


kayserispor haberleri samsunspor haberleri hazırlık maçı haberleri

İlgili Haberler

Samsunspor'dan TFF'ye sert tepki: 'Kulübümüz cezalandırılmaktadır'

Samsunspor'dan TFF'ye sert tepki: 'Kulübümüz cezalandırılmaktadır'
Resmen açıklandı: Samsunspor'da Reis dönemi!

Resmen açıklandı: Samsunspor'da Reis dönemi!
Samsunspor'da 4 ayrılık birden!

Samsunspor'da 4 ayrılık birden!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler