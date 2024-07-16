Kayserispor hazırlık maçında Samsunspor’a mağlup oldu
Kayserispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Samsunspor'a 3-1’lik skorla mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor, ilk hazırlık maçında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Ramazan, Attamah, Mehmet Eray, Boa Morte, Mane, Cardoso, Bahoken 11’iyle çıktı. Samsunspor ise müsabakada Okan, Zeki, Bedirhan, Drongelen, Soner, Celil, Bennaser, Tait, Schindler, Emre Kılınç ve Mouandilmadji 11’iyle yer aldı. Samsunspor’un gollerini Mouandilmadji, Ntcham ve Ercan Kara attı. Kayserispor’un tek golünü Nazon kaydetti.
Spor Haberleri
- McTominay transferi Icardi'ye takıldı
- Burak Yılmaz: 'Hedef her maçı kazanmak'
- Kayserispor hazırlık maçında Samsunspor’a mağlup oldu
- Mehmet Topal, teknik direktör olarak ilk sınavına çıktı
- Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu!
- Milli yüzücülerden, Karadağ Açık'ta 47 madalya!
- Kingsley Coman'dan Fenerbahçe kararı!
- Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
- İzmir'deki 'elektrik akımı' faciasında yeni gelişme!
- Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda mesajı!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den emekli maaşı açıklaması
- Suriye lideri Esad'tan flaş açıklamalar!
- Bahçeli'den 'operasyon' talimatı!
- 100 bin lira maaş!
- 'Son darbeci yargıya hesap verene kadar...'
- 'Bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir'
- 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı
- AKP'li isimden 'Büyükekşi' iddiaları!
- Galatasaray'dan tatsız prova
- Fenerbahçe 3 transferine kavuşuyor!