Samsun'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Yayınlanma: 26.04.2024 - 08:34

Güncelleme: 26.04.2024 - 08:34

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Kani Emre Kütük idaresindeki 34 EJV 782 plakalı otomobil, Sürmeli Kavşağı’ndan Sinop istikametine dönüş yapan Kamil Yıldırım idaresindeki 55 JN 437 plakalı otomobile arkadan çarptı.

34 EJV 782 plakalı otomobil yön levhalarına çarptıktan sonra refüjde bulunan direğe çarparak durdu. 55 JN 437 plakalı otomobilin de motor kısmında yangın çıktı.

Yanan arabaya ilk müdahale çevredeki yurttaşlar tarafından yangın söndürme tüpü ile yapıldı. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



