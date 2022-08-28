Samsun'da sahile insan iskeleti vurdu!
Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahile iskelet vurdu. Bulunan iskeletin Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.
Samsun Çarşamba'nın Çaltı Mahallesi'nde yürüyüş yapan yurttaşlar sahilde kafatası fark etti.
Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı.
Bir insana ait olduğu değerlendirilen iskelet parçası tabuta konuldu.
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