Samsun-İstanbul uçağında olay: ‘Valizimde bomba var’ dedi, uçuş iptal oldu

26 Ağustos 2022 Cuma, 07:22

Pegasus uçağı, PC2975 sefer sayısı ile Samsun Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yolcu alımına başladı.

Airport Haber'in aktardığına göre, yolcu alımında uçak içerisindeki bir yolcunun bagajına yardım eden Pegasus Havayolları kabin memuru, yolcuya "Bagajınız ne kadar ağır" dedi. Yolcunun da "İçinde bomba var o yüzden" diye karşılık vermesiyle olanlar oldu.

Olay üzerine yolcular tahliye edilirken uçakta da arama başlatıldı. Ancak bomba imha uzmanlarınca eğitilmiş köpek eşliğinde yapılan aramalarda, herhangi bir düzeneğe rastlanılmadı.

Uçak seferi iptal edilirken sözkonusu yolcunun da ifadesi alındı.