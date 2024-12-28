Samsun'da 'sahte içki' operasyonu: Gözaltılar var!

Alaçam ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 50 litre etil alkol, 52 litre sahte içki, 8 alkol kiti, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 tüfek kartuşu, 3 amaç dışı bıçak ve 149 tabanca mermisi ele geçirdiği aktarıldı.

Samsun'da 'sahte içki' operasyonu: Gözaltılar var!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 14:00

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki tüketiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 50 litre etil alkol, 52 litre sahte içki, 8 alkol kiti, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 tüfek kartuşu, 3 amaç dışı bıçak ve 149 tabanca mermisi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.P., S.Ç. ve M.C. emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Etiketler: #Alkol #içki #Operasyon #sahte

İlgili Haberler

Yılbaşı öncesi Mersin'de 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı

Yılbaşı öncesi Mersin'de 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı
Yılbaşı öncesi Kars'ta kaçak içki operasyonu: Gözaltılar var!

Yılbaşı öncesi Kars'ta kaçak içki operasyonu: Gözaltılar var!
Yılbaşı öncesi Hatay'da operasyon: Binlerce litre kaçak alkol ele geçirildi!

Yılbaşı öncesi Hatay'da operasyon: Binlerce litre kaçak alkol ele geçirildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler