Samsun'da 'sahte içki' operasyonu: Gözaltılar var!
Alaçam ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 50 litre etil alkol, 52 litre sahte içki, 8 alkol kiti, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 tüfek kartuşu, 3 amaç dışı bıçak ve 149 tabanca mermisi ele geçirdiği aktarıldı.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki tüketiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 50 litre etil alkol, 52 litre sahte içki, 8 alkol kiti, 2 ruhsatsız av tüfeği, 13 tüfek kartuşu, 3 amaç dışı bıçak ve 149 tabanca mermisi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan Ö.P., S.Ç. ve M.C. emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: #Alkol #içki #Operasyon #sahte
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