Yılbaşı öncesi Mersin'de 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 28.12.2024 - 12:56

Güncelleme: 28.12.2024 - 12:57

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde 2 şahsın sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

2 GÖZALTI

Şüpheli şahısları yakalamak ve sahte içkileri ele geçirmek amacıyla 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda bin 110 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ile üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.