Yılbaşı öncesi Mersin'de 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı
Mersin’de jandarma ekipleri sahte içki üretimi ve ticaretini yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, bin 110 litre sahte içki ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde 2 şahsın sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
2 GÖZALTI
Şüpheli şahısları yakalamak ve sahte içkileri ele geçirmek amacıyla 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda bin 110 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ile üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi
Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: #Sahte içki #Mersin
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