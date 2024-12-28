Yılbaşı öncesi Mersin'de 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı

Mersin’de jandarma ekipleri sahte içki üretimi ve ticaretini yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, bin 110 litre sahte içki ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi Mersin'de 'sahte içki' operasyonu: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 12:56

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde 2 şahsın sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

2 GÖZALTI

Şüpheli şahısları yakalamak ve sahte içkileri ele geçirmek amacıyla 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda bin 110 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ile üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Etiketler: #Sahte içki #Mersin

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