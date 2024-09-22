Samsun'da 'sahte kimlikle' sınava giren 4 kişi yakalandı
Samsun'da sahte kimlikle başkalarının yerine SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına giren 4 kişi gözaltına alındı.
Kentte gerçekleştirilen SRC sınavına giren bazı adayların durumundan şüphelenen sınav gözetmenleri, durumu polise bildirdi.
Sınav merkezine gelen ekipler, A.P. (39), H.K. (25), A.K. (27) ve A.T'nin (18) farklı ilden gelip sahte kimlik düzenleyerek başkalarının yerine sınava girdiğini tespit etti.
"Joker" diye tabir edilen 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: #SRC sınavı #sınav
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