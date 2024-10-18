Samsun'da şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu
Samsun’un Yakakent ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Samsun Yakakent'te 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde 3 ila 4 metre arasında dalgalar oluştu.
Metrelerce yükseğe çıkan dalgalar kıyıları dövdü.
Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.
Yakakent Belediyesi vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
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