Samsun'da şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu

Samsun’un Yakakent ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'da şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu
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AA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 18:01

Samsun Yakakent'te 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde 3 ila 4 metre arasında dalgalar oluştu.

Metrelerce yükseğe çıkan dalgalar kıyıları dövdü.

Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

Yakakent Belediyesi vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.


Etiketler: #Samsun #dalga

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