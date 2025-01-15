Samsun'da sır olay... Kayıp ihbarı yapılmıştı: Babasının inşaatında ölü bulundu

Samsun’da hakkında kayıp ihbarı yapılan 28 yaşındaki bir genç, babasının inşaatında ölü bulundu.

Samsun'da sır olay... Kayıp ihbarı yapılmıştı: Babasının inşaatında ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:33

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3439. Sokak’ta, bir gündür haber alınamayan ve ailesinin dün gece polise kayıp başvurusunda bulunduğu 28 yaşındaki Alican Kaya’nın sabah saatlerinde babasına ait inşaatta cansız bedeni bulundu.

İPE ASILI HALDE BULUNDU

Sabah saatlerinde inşaata çalışmayan giden işçiler genci ipe asılı halde gördü. İşçilerin durumu 112’ye bildirmesi üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından şahsın cansız bedeni Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Samsun

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