Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce sentetik hap yakalandı!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:31

Güncelleme: 15.01.2025 - 12:31

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Canik ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 3 bin 23 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. (28) ve E.T.'nin (21) emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.