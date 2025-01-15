Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce sentetik hap yakalandı!

Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 bin 23 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli de, gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce sentetik hap yakalandı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:31

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Canik ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 3 bin 23 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. (28) ve E.T.'nin (21) emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #ecza hap #Operasyon #Samsun #uyuşturucu

İlgili Haberler

Bursa’da özel tasarım uyuşturucu fabrikasına operasyon! 1500 kök kenevir ele geçirildi

Bursa’da özel tasarım uyuşturucu fabrikasına operasyon! 1500 kök kenevir ele geçirildi
Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Düzce'de 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama

Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Düzce'de 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama!

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler