Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce sentetik hap yakalandı!
Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 bin 23 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli de, gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Canik ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve araçlarda yaptıkları aramada 3 bin 23 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A. (28) ve E.T.'nin (21) emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
Etiketler: #ecza hap #Operasyon #Samsun #uyuşturucu
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevlerine son verilmesi talebiyle dava açıldı
- İddia: Reza Zarrab Miami'de evleniyor
- İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi
- Oğluna sahip çıktı, Özel'e hakaret etti!
- CHP, belediye operasyonlarına karşı kartını çekti
- ‘Öcalan istedi, heyete katıldı’
- Özlem Gürses'ten 'Bahçeli' itirafı
- Gözaltındaki Rıza Akpolat’tan mesaj var!
- Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
- Kasım Gülpınar ve Kürşad Zorlu ne yapacak?