Samsun’da şüpheli ölüm: Cesedi evinde bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde 36 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu. Şahsın annesiyle yaşadığı öğrenilirken, şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 14:25
Samsun’da şüpheli ölüm: Cesedi evinde bulundu
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Olay, Kemalpaşa Mahallesi Işık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Yohşa'dan (36) haber alamayan yakınları yaşadığı evi gidip kontrol etti. Evde kendisini hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sedat Yohşa'nın annesiyle yaşadığı öğrenilirken, şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.


Samsun Şüpheli ölüm Bafra

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