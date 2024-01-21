Bir süredir haber alınamıyordu: Emekli polis evinde ölü bulundu
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 63 yaşındaki emekli polis, evinde ölü bulundu.
Karaçalılık Mahallesi’nde yaşayan emekli polis Mehmet Mercimek’ten (63) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, eve girdiklerinde Mercimek’in cansız bedenini buldu.
'KALP KRİZİ'
Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre Mercimek’in kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği değerlendirilirken, cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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