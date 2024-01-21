Evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulunan 34 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.01.2024 - 16:48
Evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Olay, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki 5 katlı binanın 5’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Sorguç (34) ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulundu. 

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Sorguç’un hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Sorguç’un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Polis ekipleri dairede incelemede bulundu. Olayın intihar olduğu üzerinde durulurken, inceleme başlatıldı.


kocaeli haberleri intihar haberleri ölü bulundu haberleri

İlgili Haberler

Muş'ta ortaokul öğrencisi 2 kız çocuğu, metruk evde ipe asılı halde ölü bulundu

Muş'ta ortaokul öğrencisi 2 kız çocuğu, metruk evde ipe asılı halde ölü bulundu
74 yaşındaki şahıs camide ölü bulundu

74 yaşındaki şahıs camide ölü bulundu
1 haftadır haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!

1 haftadır haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu!

En Çok Okunan Haberler