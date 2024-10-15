Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 640 sikke ele geçirildi

Batman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 640 sikke ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 640 sikke ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 10:25

Batman'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 640 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde yapılan istihbarat çalışmasında tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmaya çalışan 2 şüpheli tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 640 sikke ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.


Etiketler: #tarihi eser kaçakçılığı #tarihi eser

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