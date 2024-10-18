Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:09

Güncelleme: 18.10.2024 - 11:09

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Ellerindeki tarihi eserleri satmak istedikleri belirlenen S.T. ve H.B'yi yakalayan ekipler, şüphelilerin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 19 bronz sikke, 6 gümüş sikke, 1 gümüş yüzük, 10 bronz obje ele geçirildi.