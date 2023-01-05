Samsun'da tarihi eser niteliğinde 2 kılıç ele geçirildi
Samsun'da 1 kişi, satmaya çalıştığı tarihi eser niteliğindeki 2 kılıç ile yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun'un Alaçam ilçesinde şüpheli S.S.'nin evinde tarihi eser olduğu ve bunu satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada tarihi eser niteliğindeki 2 kılıç ve kılıca ait kın ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
Tarihi eserler ise müze yetkililerine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'den isim vermeden 'Sinan Ateş' açıklaması
- Erdoğan'dan maaşlara yeni ayar
- Soylu 'Sinan Ateş' sessizliğini bozdu
- İmamoğlu’nu kurtaracak imam
- Canlı yayında 6'lı masanın adayını açıkladı
- Zonguldak'ta 50 köy karantinaya alındı
- 'Alay' etmeye çalıştı, çok sert yanıt: 'Arsız'
- Tutuklular arasında MHP'li yönetici de var
- Emekli ve memura mart sonunda yeni zam mı geliyor?
- 'Yasal düzenleme': Porno sitelerine kimlikle girilecek