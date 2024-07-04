Samsun’da taş ocağı protestosu
Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP), Kavak ilçesi Köseli, Karapınar ve Bekdemir mahalleleri halkının taş ocağına karşı mücadelesine destek verdi.
Mahallelerin sınırındaki ormanlık alana kurulmasına izin verilen ocağa ilişkin SAMÇEP açıklamasında, “38.152 metrekare ormanlık alanın Arhan Çimento’ya ait taş ocağı ve kırma-elemeyıkama tesisi kurulması için yok edildiği” belirtildi.
Açıklamada yedi mahallenin su ihtiyacının karşılandığını ve kaynaklarının zarar göreceğine de dikkat çekildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Merih Demiral'a soruşturma!
- Peker'i hedef alan iş insanı vuruldu
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- En düşük emekli maaşına zam iddiası!
- Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu
- Mehmet Uçum'dan Özel'in 'erken seçim' çağrısına yanıt
- Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
- Bahçeli'den 'Merih Demiral' açıklaması