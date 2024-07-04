Samsun’da taş ocağı protestosu

Yayınlanma: 04.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2024 - 04:00

Mahallelerin sınırındaki ormanlık alana kurulmasına izin verilen ocağa ilişkin SAMÇEP açıklamasında, “38.152 metrekare ormanlık alanın Arhan Çimento’ya ait taş ocağı ve kırma-elemeyıkama tesisi kurulması için yok edildiği” belirtildi.

Açıklamada yedi mahallenin su ihtiyacının karşılandığını ve kaynaklarının zarar göreceğine de dikkat çekildi.

