Samsun’da taş ocağı protestosu

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP), Kavak ilçesi Köseli, Karapınar ve Bekdemir mahalleleri halkının taş ocağına karşı mücadelesine destek verdi.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 04.07.2024 - 04:00
Samsun’da taş ocağı protestosu
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Mahallelerin sınırındaki ormanlık alana kurulmasına izin verilen ocağa ilişkin SAMÇEP açıklamasında, “38.152 metrekare ormanlık alanın Arhan Çimento’ya ait taş ocağı ve kırma-elemeyıkama tesisi kurulması için yok edildiği” belirtildi.

Açıklamada yedi mahallenin su ihtiyacının karşılandığını ve kaynaklarının zarar göreceğine de dikkat çekildi.


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