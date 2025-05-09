Samsun'da tavuktan zehirlenen işçilerin sayısı 188'e yükseldi!

Organize Sanayi Bölgesi’nde 7 farklı fabrikadaki 188 işçi, bir yemek şirketinden gönderilen tavuk yemeğinden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'da tavuktan zehirlenen işçilerin sayısı 188'e yükseldi!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 07:24

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bir zehirlenme skandalı yaşandı.

İddiaya göre; bir yemek şirketi tarafından pişirilen tavuk yemeği,11 fabrikada çalışan işçilere servis edildi. Yemekten bir süre sonra kusma, ateş, mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyeti gösteren 188 kişi, kendi imkânlarıyla hastaneye gitti.

Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YETKİLİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan yemek şirketinin yetkilisi, aşçısı ve gıda mühendisi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri de incelemek için iş yerinden yemek numuneleri aldı. Konuyla ilgili inceleme sürdürülüyor.


Etiketler: #İşçi #Samsun #tavuk #Zehirlenme

İlgili Haberler

Uzman: 'Tavuk döner kaynaklı zehirlenmeler, kitlesel sağlık krizlerine yol açabilir'

Uzman: 'Tavuk döner kaynaklı zehirlenmeler, kitlesel sağlık krizlerine yol açabilir'
Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir

Tavuk döner zehirlenmesinde 'salmonella' uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir
Hastanelik olanların sayısı 600'ü geçti! Tavuk dönerden zehirlenen yurttaşlar konuştu...

Hastanelik olanların sayısı 600'ü geçti! Tavuk dönerden zehirlenen yurttaşlar konuştu...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler