Samsun'da tavuktan zehirlenen işçilerin sayısı 188'e yükseldi!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 07:24

Güncelleme: 09.05.2025 - 07:24

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bir zehirlenme skandalı yaşandı.

İddiaya göre; bir yemek şirketi tarafından pişirilen tavuk yemeği,11 fabrikada çalışan işçilere servis edildi. Yemekten bir süre sonra kusma, ateş, mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyeti gösteren 188 kişi, kendi imkânlarıyla hastaneye gitti.

Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YETKİLİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan yemek şirketinin yetkilisi, aşçısı ve gıda mühendisi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri de incelemek için iş yerinden yemek numuneleri aldı. Konuyla ilgili inceleme sürdürülüyor.