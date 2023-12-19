Samsun’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da KOM polisi tarafından yapılan tefeci operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:53
Samsun’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "tefecilik" soruşturması kapsamında, Çarşamba ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet tabanca fişeği, müştekiye ait toplam 5 milyon 195 bin TL bedelli 6 adet çek fotokopisi, 1 adet 40 bin TL bedelli senet ve 6 adet dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili M.A, H.K. ve B.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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