Samsun’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 12:53

Güncelleme: 19.12.2023 - 12:54

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "tefecilik" soruşturması kapsamında, Çarşamba ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet tabanca fişeği, müştekiye ait toplam 5 milyon 195 bin TL bedelli 6 adet çek fotokopisi, 1 adet 40 bin TL bedelli senet ve 6 adet dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili M.A, H.K. ve B.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.