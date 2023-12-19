Samsun’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
Samsun’da KOM polisi tarafından yapılan tefeci operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "tefecilik" soruşturması kapsamında, Çarşamba ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet tabanca fişeği, müştekiye ait toplam 5 milyon 195 bin TL bedelli 6 adet çek fotokopisi, 1 adet 40 bin TL bedelli senet ve 6 adet dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili M.A, H.K. ve B.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
- AKP'li isim engelletti, mahkeme sansürü kaldırdı!
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı!
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!
- Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe deprem!
- Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı!