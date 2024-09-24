Samsun'da 'uyuşturucu' iddiasıyla işçisini darbeden patron tutuklandı
Samsun'da yanında çalışan işçisini "uyuşturucu sattığı" iddiasıyla darbederek akciğerinin sönmesine sebep olduğu iddia edilen işyeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikçi dükkanı sahibi F.S.(29), yanında çalışan işçisi Y.E.G.'yi (19) "uyuşturucu sattığı" iddiasıyla darbetti.
Darp sonucu yaralanan Y.E.G., kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine gitti. Hastanede tedavi altına alınan Y.E.G.'nin darp sonucu akciğerinin söndüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edildi. Y.E.G., patronu F.S.'nin kendisini Polatlı Bulvarı Köprüsü'nde darp ettiğini söyledi.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan F.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Samsun #uyuşturucu #patron
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