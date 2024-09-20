'Türk Escobar' Urfi Çetinkaya kimdir? Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya neden öldü?

Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:39

Güncelleme: 20.09.2024 - 12:39

'Türk Escobar'ı olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Urfi Çetinkaya kimdir? Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya neden öldü?

URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR?

Urfi Çetinkaya, 1958 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Urfi Çetinkaya, 1980 darbesi sonrasında "arananlar" listesine giren isimlerden biriydi. Darbe döneminin etkisiyle genç yaşta suç dünyasına adım atan Çetinkaya, hayatının geri kalanında kaçınılmaz bir şekilde suçla iç içe geçirdi.

1989’da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalandı ve tutuklandı. 6 ay sonra tahliye oldu.

Çetinkaya, 2000 yılında Matador adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu. 2003'te tahliye edildi. Çetinkaya, 2012'te sağlık sebepleri ile cezaevinden tahliye edildi. Bir operasyon sırasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, tekerlekli sandalyeye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyordu. "Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya ise 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.

URFİ ÇETİNKAYA'NIN ÖLÜMÜ

'Türk Escobar'ı olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinde öldüğü öğrenildi.