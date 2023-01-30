Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:48
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, Derebahçe Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları tespit edilen M.E. ve K.U'nun ikametlerine operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramada 32,29 gram sentetik uyuşturucu, 3 kapsül sentetik ecza hapı, hassas terazi ile uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi.

Şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

 


Samsun uyuşturucu Operasyon

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