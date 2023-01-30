İstanbul'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 46 şüpheli tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheliden 46'sı tutuklandı. Yapılan aramalarda 163 kilogram uyuşturucu madde, 483 bin 520 adet hap ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Ocak tarihleri arasında Sultangazi, Kartal, Büyükçekmece ve Şişli ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
MALZEMELERE EL KONULDU
Operasyonlarda gözaltına alınan 67 şüpheliden, 46'sı tutuklandı.
Yapılan aramalarda 163 kilo Marihuana, 483 bin adet captagon hap, 520 adet sentetik ecza ele geçirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- On maddede yanıt: Erdoğan aday olabilir mi?
- Milyonların beklediği EYT'de kötü haber
- İstismar aleni, yargılama gizli
- Demirtaş'tan dikkat çeken sözler
- Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soru
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- Erdoğan'dan altılı masaya 'adaylık' yanıtı
- Türkiye'nin geleceğine 'imza'
- Kılıçdaroğlu canlı yayında duyurdu
- 'Gençlerin önlerine konulan barikatları yıkacağız'