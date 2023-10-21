Samsun'da uyuşturucu operasyonu... 20 şüpheli yakalandı!

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 11:52
Samsun'da uyuşturucu operasyonu... 20 şüpheli yakalandı!
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ile İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy İlçe Emniyet müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 1 kilo 749 gram sentetik uyuşturucu, 302 sentetik ecza hapı, 54,51 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda mermi ile 5 hassas terazi, 10 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 650 lira ele geçirildi. 

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı da yakalandı.


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