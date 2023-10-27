Samsun'da uyuşturucu operasyonu... 29 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 09:36

Güncelleme: 27.10.2023 - 09:36

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan denetim ve operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

6 ŞÜPHELİNİN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI!

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 672,9 gram esrar, 72,59 gram sentetik kannabinoid, 103 sentetik hap, 17,86 gram metamfetamin, 5,72 gram skunk, 1 esrarlı sigara, 4 uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca mermisi ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden 6’sının narkotik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.