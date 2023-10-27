Samsun'da uyuşturucu operasyonu... 29 şüpheli gözaltına alındı!
Samsun'da polisin yaptığı denetim ve operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiği ve 29 şüphelinin de gözaltına alındığı aktarıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan denetim ve operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.
6 ŞÜPHELİNİN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI!
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 672,9 gram esrar, 72,59 gram sentetik kannabinoid, 103 sentetik hap, 17,86 gram metamfetamin, 5,72 gram skunk, 1 esrarlı sigara, 4 uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca mermisi ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerden 6’sının narkotik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
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