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Kars’ta uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı

Kars’ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonlar kapsamında uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:43
Kars’ta uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars merkez ve Kağızman’da yapılan 2 ayrı operasyon sonucunda 55,02 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler H.İ. (32), M.Ö. (21) ve R.A. (29) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen H.İ. M.Ö. ve R.A. çıkarıldıkları mahkemece “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kars uyuşturucu

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