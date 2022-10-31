Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasında, durumundan şüphelendiği H.İ.G'nin kullandığı, plakası açıklanmayan aracı durdurdu.
UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
Ekipler, araç içerisinde yaptığı aramada, 40 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.İ.G, C.G. ve R.G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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