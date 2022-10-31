Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 11:21
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasında, durumundan şüphelendiği H.İ.G'nin kullandığı, plakası açıklanmayan aracı durdurdu.

UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Ekipler, araç içerisinde yaptığı aramada, 40 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.İ.G, C.G. ve R.G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.


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