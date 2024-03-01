Samsun'da uyuşturucu operasyonu... Onlarca gözaltı!

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda aralarında 2 hükümlünün de bulunduğu 33 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 15:25
Samsun'da uyuşturucu operasyonu... Onlarca gözaltı!
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipleri, belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskınlarda, "uyuşturucu madde kullanmak" ve "esrar elde etmek için kenevir ekme" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de aralarında olduğu 33 şüpheli yakalandı.

Adresler ve araçlar ile zanlıların üzerlerinde yapılan aramada; 714 uyuşturucu hap 155 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 pompalı tüfek, 15 mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendiren 13 bin 780 lira ele geçirildi.

Hükümlülerin cezaevine gönderildiği, diğer zanlıların ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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