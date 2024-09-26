Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 17:07

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada, 1143 sentetik ecza ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.K. emniyete götürüldü.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri A.G'nin ikametinde yaptıkları aramada, ?2 ruhsatsız tabanca, parçalı halde ruhsatsız tabanca, 5 fişek, tabanca namlusu, 170 sentetik ecza, paket halinde 5 gram sentetik uyuşturucu ile muşta ele geçirdi.

Operasyonda A.G. ve şüpheliyle bağlantısı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.


Etiketler: #narkotik #Samsun

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