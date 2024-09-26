Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:58

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde gerçekleştirilen aramalarda 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar çerçevesinde şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 264 gram metamfetamin, 864 adet sentetik ecza, 230 adet extacy ve 100 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 bin TL’ye de el konuldu. Gözaltına alınan 5 kişinin sorgulanması devam ediyor.

Öte yandan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 3 kişi yakalandı.


Etiketler: #Samsun #uyuşturucu #Operasyon

İlgili Haberler

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Kayseri polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Mersin’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Mersin’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler