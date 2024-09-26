Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:58

Güncelleme: 26.09.2024 - 09:58

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde gerçekleştirilen aramalarda 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar çerçevesinde şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 264 gram metamfetamin, 864 adet sentetik ecza, 230 adet extacy ve 100 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 bin TL’ye de el konuldu. Gözaltına alınan 5 kişinin sorgulanması devam ediyor.

Öte yandan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 3 kişi yakalandı.