Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ve Salıpazarı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:26

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve taşımacılığıyla ilgisi bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlkadım ve Salıpazarı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda, 1453 sentetik ecza hapı, 259 gram kubar esrar, 36 gram sentetik uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 hassas terazi, 47 tabanca fişeği ile 60 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.


Etiketler: #Samsun

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