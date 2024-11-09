Edirne'de park halindeki TIR'da 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de polisin park halindeki TIR'da narkotik köpeği ile yaptığı aramada 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edirne'de park halindeki TIR'da 24 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 08:20

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri iş birliğinde Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleriyle yapılan çalışmalarda, E.K. ve D.Ş.'ye ait iki TIR takibe alındı.

Ekiplerin kentteki bir konaklama tesisinde park halinde olduğunu tespit ettiği TIR'lara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, TIR'lardan birinde 24 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.

Olay sonrası gözaltına alınan iki şüpheliden E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #EDirne #TIR #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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