Samsun'da uyuşturucu ve tehdit suçlarından 4 kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım, Canik ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu ve tehdit suçlarından 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:02
Samsun'da uyuşturucu ve tehdit suçlarından 4 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım Anadolu Mahallesi ve Canik Karşıyaka Mahallesi'nde B.T, D.T. ve M.K'nin adreslerinde arama yapıldı.

Ekiplerin yaptığı aramada, 347 sentetik ecza, 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, A.Ç'nin husumetlisi T.K'yi, "seni silahla vururum" şeklinde tehdit etmesi üzerine şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda, 1 tabanca, 40 fişek, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç. hakkında "tehdit-hakaret" suçundan işlem başlatıldı.


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