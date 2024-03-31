Samsun'da seçimi kim kazandı? Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Samsun yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:05

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:05

Samsunlular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Samsun'da seçimi hangi aday kazandı?

Türkiye'de 61 milyondan fazla seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyla oy kullanma süreci sona erdi.

SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde

AKP Halit Doğan

CHP Cevat Öncü

İYİ PARTİ Nilay Tüfekçi

DEM PARTİİnci Aydın

YRP Adem Güney

GPMustafa Yeşilyurt

VATANHaydar Çolak

DP Timuçin Ük

HÜDAPARKenan Çil

BTPLisan Yolay

TKPİsa Şahin

TKHMehmet Göktepe

HKPReycan Cantaş Çakır

DSPMustafa Arlı

DEVA Kebire Birer Türk

MemleketSeyit Ahmet Koçak

ZAFERBozkurt Oğuz Sınar

MİLLETŞahin Çetin

ANAPİbrahim Günal

HAK-PARNecati Bayram

YTP Furkan Fırat

BĞMSZÜmit Hekim

BĞMSZ Mustafa Dirim

SAMSUN'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Samsun 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.