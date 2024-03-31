Samsun'da seçimi kim kazandı? Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Samsun yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Samsun'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Samsun yerel seçim sonuçları....
Samsunlular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Samsun'da seçimi hangi aday kazandı?
Türkiye'de 61 milyondan fazla seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyla oy kullanma süreci sona erdi.
SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde
AKP Halit Doğan
CHP Cevat Öncü
İYİ PARTİ Nilay Tüfekçi
DEM PARTİİnci Aydın
YRP Adem Güney
GPMustafa Yeşilyurt
VATANHaydar Çolak
DP Timuçin Ük
HÜDAPARKenan Çil
BTPLisan Yolay
TKPİsa Şahin
TKHMehmet Göktepe
HKPReycan Cantaş Çakır
DSPMustafa Arlı
DEVA Kebire Birer Türk
MemleketSeyit Ahmet Koçak
ZAFERBozkurt Oğuz Sınar
MİLLETŞahin Çetin
ANAPİbrahim Günal
HAK-PARNecati Bayram
YTP Furkan Fırat
BĞMSZÜmit Hekim
BĞMSZ Mustafa Dirim
SAMSUN'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Samsun 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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