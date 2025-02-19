Samsun'da yakalandı: Yağmaya teşebbüs ve tehditten tutuklandı

Samsun’da bir kişiyi silahla tehdit edip cep telefonunu kırdığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece yağmaya teşebbüs ve tehdit suçlarından tutuklandı.

Samsun'da yakalandı: Yağmaya teşebbüs ve tehditten tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 16:12

Samsun’un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi’nde dün akşam H.Ç.’nin konuşmak için M.M.’yi iş yerinin arkasına çağırıp tabancayla ayağına doğru ateş etmeye kalktığı ve silah tutukluk yapınca cep telefonunu kırdığını ileri sürdü.

M.M., silahı H.Ç.’nin elinden alarak polise teslim ederken, olay yerinden kaçan H.Ç. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Polisteki sorgulanması tamamlanan H.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Samsun

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