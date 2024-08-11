Samsun’da yaşam savunucuları ayakta: Sokak hayvanları katliamı yapanların iki yakası bir araya gelmeyecek

Yayınlanma: 11.08.2024 - 11:50

Güncelleme: 11.08.2024 - 11:56

Samsun’da sokak hayvanları yasasına tepki yürüyüşü düzenleyen Alfa Derneği, Mavi Yaşam, Samsun Bisiklet Grubu, Samsun Vosvos Grubu, Disk Emekli-Sen Samsun Şubesi bir basın açıklaması yaparak hükümete seslendi.

Yürüyüşte konuşan Avukat Tunahan Gök, şunları söyledi:

“Hep birlikte sözümüzü tutuyoruz. Bundan sonra da tutacak mıyız? Bu yasanın çıkmasında kimin parmağı varsa, oylamaya katılmayan milletvekilleri yasa ve 'evet' oyu veren milletvekilleri hepsinin bu hayvanların vebali üzerinde eli var ve iki yakası bir araya gelmeyecek arkadaşlar.

Bu topraklarda dünyanın ilk hayvan hastanesi kuruldu. Biz dünyanın her en merhametli milletlerinden biriyiz. Ve arkadaşlar bu kanlı yasayı bu toprakların vicdan ve merhameti kaldırmıyor. Altındağ Belediyesi'nin yapmış olduğu katliamı hepimiz gördük. Hayvanların kafasını kestiler. Toplu mezarlara gömdüler. Ve bu caniler bizim aramızda. Bunları toplayacak bir kanun yok mu? İşleri güçleri öldürmek, işleri güçleri yasaklamak, işleri güçleri yok etmek mi? Tamam, bizim işimiz de yaşatmak. Biz de inatçıyız. Biz de burada sonuna kadar direneceğiz. Var mısınız? Hiçbir şekilde panik yapmıyoruz. Yasa çıkmış olabilir. Ama biz net ve kararlıyız. Sokağımızda yatan, kimseye zararı olmayan hayvanları vermeyeceğiz, vermiyoruz. Söz veriyor musunuz? Samsun halkı direnecek mi? O zaman arkadaşlar bütün eylemlerinize katılın lütfen. Yürüyüşlerde kalabalık olalım. Onları bizden başka savunacak kimse yok. Buradaki yürekli insanlar onların sesi olacak. Bu insanlar bu ülkenin vicdanı, bu ülkenin merhametidir. İstedikleri kadar kötü olsunlar. Biz bu kötülüğe karşı galip geleceğiz.''