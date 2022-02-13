Samsun’da yaşayan Ukraynalılardan protesto

13 Şubat 2022 Pazar, 16:13

Ukraynalıların ülkeleriyle dayanışmalarını göstermek adına yaptıkları etkinlik Samsun’da Karadeniz Ukraynalılar Derneği’nce gerçekleştirildi. Atakum ilçesi sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Lıudmyla Shymko bir açıklama yaptı.

Türkiye’deki çeşitli illerde 18 Ukrayna derneğinin faaliyet gösterdiğini, ‘Ukrayna’nın yanında kal’ kampanyasını eş zamanlı olarak düzenlediğini söyleyerek, “Bugün Türkiye’de yaşayan tüm Ukraynalılar Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği için komşu ülke Türkiye’ye teşekkür ediyorlar” diye konuştu.

Etkinlik Türkiye ve Ukrayna milli marşları okunarak son buldu.