Patrik Bartholomeos'dan Ukrayna ile Rusya'ya barış çağrısı
Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayininde Ukrayna ve Rusya için dua eden patrik Bartholomeos, bölgede kalıcı barış, istikrar ve adalet çağrısında bulunduklarını belirtti.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayinden sonra Ukrayna ve Rusya için barış duası yaptı.
Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, bu süreçte Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra tüm dünyanın bu konuda yapıcı olması gerektiğini söyleyerek, "Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim, şiddet içeren söylem ve Avrupa'da bir savaş olasılığına kesinlikle karşı çıkılmalıdır. Bölgede kalıcı barış, istikrar ve adalet çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Fener Rum Patrikhanesi olarak bölge ve dünya için barış temenni ettiklerini belirten Bartholomeos, "Hepimizin görevi, çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesi ve insan haklarına, onuruna koşulsuz saygı gösterilmesi ve korunması için dua etmek ve buna aktif katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.
Papa Franciscus'un Ukrayna ve Rusya hakkındaki çağrısını hatırlatan Bartholomeos, "Değerli kardeşimiz Papa Francis'in dediği gibi 'Savaş bir çılgınlıktır'. Tüm dini temsilcilikler, iyi niyetli insanlar her birimiz de barışçıl bir çağrıda bulunmalıyız" şeklinde konuştu.
'SİLAH ÇÖZÜM DEĞİL'
Patrik Bartholomeos, tüm taraflara ve insanlığa çağrı yaptığını dile getirerek sözlerine "Çatışmayı sona erdirmek ve tüm Ukraynalıların uyum içinde yaşamasına izin vermek için tarafları uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz. Silah çözüm değil. Aksine şiddet, dram ve ölüm getirir. Sessizlik ve kayıtsızlık bir seçenek değildir. Sürekli uyanıklık olmadan barış olmaz. Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim, şiddet içeren söylem ve Avrupa'da bir savaş olasılığına kesinlikle karşı çıkılmalıdır. Bölgede kalıcı barış, istikrar ve adalet çağrısında bulunuyoruz" şeklinde devam etti.
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