Ukrayna krizinde hangi ülkeler 'terketme' çağrısında bulundu?
Ukrayna - Rusya krizinde, Ukrayna'yı terk etmeleri konusunda bazı ülkeler Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçınmaları gerektiğini söylerken, büyük çoğunluğu ülkeyi acilen terk etmeleri konusunda uyarıyor.
Ukrayna - Rusya krizi sürerken, olası Ukrayna işgali sebebiyle ülkenin boşaltılması gerektiğine dair diğer ülkelerden uyarılar yapılmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya her an saldıracağına ilişkin haberler sebebiyle Ukrayna'da bulunan yabancı uyruklu vatandaşlara kendi ülkelerinden geri dönüş ve terk etme çağrısı yapılıyor.
Vatandaşlarını Ukrayna'dan kaçmaya, seyahat etmekten kaçınmaya veya kalmaları gerekip gerekmediğini düşünmeye çağıran birçok ülkenin listesi:
|ÜLKE
|ÇAĞRI DURUMU
|ABD
|Ülkeyi terk edin
|Birleşik Krallık
|Ülkeyi terk edin
|Almanya
|Ülkeyi terk edin
Avustralya
|Ülkeyi terk edin
|İrlanda
|Ülkeyi terk edin
|İtalya
|Ülkeyi terk edin
|İsveç
|Ülkeyi terk edin
|Danimarka
|Ülkeyi terk edin
|Ürdün
|Ülkeyi terk edin
|Hollanda
|Ülkeyi terk edin
|Norveç
|Ülkeyi terk edin
|Kuveyt
|Ülkeyi terk edin
|Irak
|Ülkeyi terk edin
|Suudi Arabistan
|Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçının ve derhal ayrılmayı kolaylaştırmak için büyükelçilikle iletişime geçin
|BAE
|Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçının
|Türkiye
|Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçının
|Slovakya
|Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçının
|Polonya
|Ukrayna'ya zorunlu olmayan seyahatlerden kaçının
|Yunanistan
|Kiev büyükelçiliği ile iletişiminizi sürdürün
|Litvanya
|Varlığın devamının gerekli olup olmadığını değerlendirin
|Çin
|'Dikkatli olun' çağrısı (ancak ayrılın denmedi)
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