Ukrayna krizinde hangi ülkeler 'terketme' çağrısında bulundu?

Ukrayna - Rusya krizinde, Ukrayna'yı terk etmeleri konusunda bazı ülkeler Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçınmaları gerektiğini söylerken, büyük çoğunluğu ülkeyi acilen terk etmeleri konusunda uyarıyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 15:27
Ukrayna krizinde hangi ülkeler 'terketme' çağrısında bulundu?
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Ukrayna - Rusya krizi sürerken, olası Ukrayna işgali sebebiyle ülkenin boşaltılması gerektiğine dair diğer ülkelerden uyarılar yapılmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya her an saldıracağına ilişkin haberler sebebiyle Ukrayna'da bulunan yabancı uyruklu vatandaşlara kendi ülkelerinden geri dönüş ve terk etme çağrısı yapılıyor.

Vatandaşlarını Ukrayna'dan kaçmaya, seyahat etmekten kaçınmaya veya kalmaları gerekip gerekmediğini düşünmeye çağıran birçok ülkenin listesi:

ÜLKEÇAĞRI DURUMU
ABDÜlkeyi terk edin
Birleşik KrallıkÜlkeyi terk edin
AlmanyaÜlkeyi terk edin

Avustralya

Ülkeyi terk edin
   İrlandaÜlkeyi terk edin
İtalyaÜlkeyi terk edin
İsveçÜlkeyi terk edin
DanimarkaÜlkeyi terk edin
ÜrdünÜlkeyi terk edin
HollandaÜlkeyi terk edin
NorveçÜlkeyi terk edin
KuveytÜlkeyi terk edin
IrakÜlkeyi terk edin
Suudi ArabistanUkrayna'ya seyahat etmekten kaçının ve derhal ayrılmayı kolaylaştırmak için büyükelçilikle iletişime geçin
BAEUkrayna'ya seyahat etmekten kaçının
TürkiyeUkrayna'ya seyahat etmekten kaçının
SlovakyaUkrayna'ya seyahat etmekten kaçının
PolonyaUkrayna'ya zorunlu olmayan seyahatlerden kaçının
YunanistanKiev büyükelçiliği ile iletişiminizi sürdürün
LitvanyaVarlığın devamının gerekli olup olmadığını değerlendirin
Çin'Dikkatli olun' çağrısı (ancak ayrılın denmedi)




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