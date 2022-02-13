Ukrayna krizinde hangi ülkeler 'terketme' çağrısında bulundu?

13 Şubat 2022 Pazar, 15:27

Ukrayna - Rusya krizi sürerken, olası Ukrayna işgali sebebiyle ülkenin boşaltılması gerektiğine dair diğer ülkelerden uyarılar yapılmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya her an saldıracağına ilişkin haberler sebebiyle Ukrayna'da bulunan yabancı uyruklu vatandaşlara kendi ülkelerinden geri dönüş ve terk etme çağrısı yapılıyor.

Vatandaşlarını Ukrayna'dan kaçmaya, seyahat etmekten kaçınmaya veya kalmaları gerekip gerekmediğini düşünmeye çağıran birçok ülkenin listesi:

ÜLKE ÇAĞRI DURUMU ABD Ülkeyi terk edin Birleşik Krallık Ülkeyi terk edin Almanya Ülkeyi terk edin Avustralya Ülkeyi terk edin İrlanda Ülkeyi terk edin İtalya Ülkeyi terk edin İsveç Ülkeyi terk edin Danimarka Ülkeyi terk edin Ürdün Ülkeyi terk edin Hollanda Ülkeyi terk edin Norveç Ülkeyi terk edin Kuveyt Ülkeyi terk edin Irak Ülkeyi terk edin Suudi Arabistan Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçının ve derhal ayrılmayı kolaylaştırmak için büyükelçilikle iletişime geçin BAE Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçının Türkiye Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçının Slovakya Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçının Polonya Ukrayna'ya zorunlu olmayan seyahatlerden kaçının Yunanistan Kiev büyükelçiliği ile iletişiminizi sürdürün Litvanya Varlığın devamının gerekli olup olmadığını değerlendirin Çin 'Dikkatli olun' çağrısı (ancak ayrılın denmedi)







