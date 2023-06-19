Samsun'da yıkılan duvarın altıda kalan işçi hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde kömür deposunu yıkarken istinat duvarı üzerine çöken işçi Mehmet Elik (52) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 16:03
Samsun'da yıkılan duvarın altıda kalan işçi hayatını kaybetti
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Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında iddiaya göre, apartman yönetimi kömürlüğün olduğu alanı yıkıp yerine oturma alanı yaptırmak istedi.

Bunun için inşaat işçisi Mehmet Elik ile anlaşıldı. Elik'in yıkım işlemini yaptığı sırada kömürlüğün istinat duvarı üzerine çöktü.

Enkaz altında kalan Elik, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri cansız bedeni enkaz altından çıkardı. Elik'in cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Samsun inşaat işçisi İşçi depo

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