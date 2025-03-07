Samsun'da yolda yürüyen kadına tacizde bulunup, darbetmişti: Yakalandı!
Atakum ilçesinde yolda yürüyen kadına sözlü tacizde bulunup, darbeden S.A. adlı zanlı gözaltına alındı. D.K. adlı kadın ise, saldırının ardından hastanede tedavi altına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda 5 Mart'ta bir erkek şiddeti yaşandı.
İddiaya göre; D.K. (30) adlı kadın, yolda yürüdüğü sırada S.A.'nın sözlü tacizine uğradı. S.A., kendisine cevap vermeyen D.K.'yi darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
D.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, dün S.A.'yı yakaladı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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