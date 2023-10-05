Samsun'da yüzbinlerce 'sentetik ecza' ele geçirildi: 7 şüpheli gözaltına alındı!

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonlarda sentetik ecza hapının yanı sıra çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:31
Samsun'da yüzbinlerce 'sentetik ecza' ele geçirildi: 7 şüpheli gözaltına alındı!
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 ilçede operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde yapılan aramalarda; 4 bin 274 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Atakum ilçesinde yapılan aramalarda da 114 bin 226 adet sentetik ecza, 18,90 gram skunk, 62 adet ecstasy hap, 11 gram ecstasy tozu, 1 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 45 bin 50 TL ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Toplamda 7 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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