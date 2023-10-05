Samsun'da yüzbinlerce 'sentetik ecza' ele geçirildi: 7 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:31

Güncelleme: 05.10.2023 - 09:31

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 ilçede operasyon düzenledi.

İlkadım ilçesinde yapılan aramalarda; 4 bin 274 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Atakum ilçesinde yapılan aramalarda da 114 bin 226 adet sentetik ecza, 18,90 gram skunk, 62 adet ecstasy hap, 11 gram ecstasy tozu, 1 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet tüfek kartuşu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 45 bin 50 TL ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Toplamda 7 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.