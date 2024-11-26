Kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla imamı katletmişti: 16 yaşındaki çocuk tutuklandı!

Adana’da camide imamı bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla imamı katletmişti: 16 yaşındaki çocuk tutuklandı!
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İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:53

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’ndeki Fet Ahmet Camii’nde 24 Kasım günü meydana gelmişti.

İddiaya göre, cami imamı Tarık Karadağ, M.A. (16) isimli çocuk tarafından bıçaklanmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç daha sonra polise teslim olmuş, imamın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. İmamın cenazesi bugün otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığında dün toprağa verilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“TACİZ İDDİASI”

Bu arada imamı öldüren genç ise alınan ifadesinde 14 yaşındaki kız kardeşini imamın taciz ettiğini öne sürmüştü. Ayrıca 14 yaşındaki F.A.’nın yazın imam hakkında, kendisini taciz ettiğini ileri sürerek şikayetçi olduğu öne sürülmüştü.


Etiketler: #Adana #Cami imamı #Cinayet

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