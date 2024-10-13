Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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AA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 09:27

Ankara-Samsun kara yolu Havza Otogar Kavşağı'nda Bahadır K. idaresindeki 55 ACV 677 plakalı otomobil ile Sait T. yönetimindeki 05 BC 213 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 55 ACV 677 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen Şaban A'nın kullandığı 55 HY 109 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #Samsun #zincirleme kaza #zincirleme trafik kazası

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