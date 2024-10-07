Erzurum'da 3 araçlık zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Erzurum'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.

Erzurum'da 3 araçlık zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:17

Hüseyin Y'nin (28) kullandığı 31 PU 430 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu Mahallesi mevkisinde, Rahim B. (23) idaresindeki 25 DT 160 plakalı traktör ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobile, arkadan gelen Abdurrahim T'nin (60) kullandığı 25 AV 415 plakalı başka bir otomobil çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler Hüseyin Y. ve Abdurrahim T. ile araçlardaki Elanur T. ve Yusuf G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.


Etiketler: #Erzurum

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