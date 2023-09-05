Trafikte 'Neden korna çalıyorsun' kavgası: Demir parçasıyla darbedildi!
Konya’da midibüs şoförü Faruk Ateş (57), kendisine korna çalan otomobilin sürücüsü tarafından çıkan tartışmada demir parçasıyla dövüldü. Olay, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi’nde, dün saat 18.30 sıralarında Faruk Ateş, arkasında seyreden 06 THB 09 plakalı otomobilin sürücüsü kendisine korna çalınca 42 C 1143 plakalı midibüsünü durdurdu.
ÖNCE CAMI KIRDI, SONRA BAŞINA VURDU
İddiaya göre, Ateş, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsüne neden korna çaldığını sorunca tartışma çıktı. Bu sırada sürücü, otomobilindeki demir parçasını alarak midibüsün camını kırıp, Faruk Ateş’in başına vurdu.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle yatışırken, otomobil sürücüsü demir parçayı olay yerinde bırakarak kaçtı. Başından yaralanan Faruk Ateş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ateş, taburcu olduktan sonra şikayetçi oldu.
Olay bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Pirola varyantı nedir?
- İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü
- Milli sporcuları beğenmeyen Hacı Yakışıklı cevabını aldı
- Ekranların tanıdık siması kanal sahibi oldu...
- Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti
- iPhone 15'in fiyat listesi sızdırıldı!
- Ay, Dünya'dan uzaklaşıyor: Günler 25 saat sürecek!
- Kuntz'tan Vargas açıklaması!
- Hande Baladın’dan röportaj yapacak muhabire uyarı
- 24 il için 'deprem alarmı' verdiler