Trafikte 'Neden korna çalıyorsun' kavgası: Demir parçasıyla darbedildi!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:07

Güncelleme: 05.09.2023 - 12:19

Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi’nde, dün saat 18.30 sıralarında Faruk Ateş, arkasında seyreden 06 THB 09 plakalı otomobilin sürücüsü kendisine korna çalınca 42 C 1143 plakalı midibüsünü durdurdu.

ÖNCE CAMI KIRDI, SONRA BAŞINA VURDU

İddiaya göre, Ateş, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsüne neden korna çaldığını sorunca tartışma çıktı. Bu sırada sürücü, otomobilindeki demir parçasını alarak midibüsün camını kırıp, Faruk Ateş’in başına vurdu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle yatışırken, otomobil sürücüsü demir parçayı olay yerinde bırakarak kaçtı. Başından yaralanan Faruk Ateş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ateş, taburcu olduktan sonra şikayetçi oldu.

Olay bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.