Samsun’daki bir oto yıkamacıda meydana gelen heyelanda baba ve iki kızı yaşamını yitirdi: Felaket ‘geliyorum’ dedi!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2025 - 08:45

Samsun’un Canik ilçesinde dağdan kopan kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Burada bulunan bir otomobil göçük altında kaldı. Heyelanda, oto yıkamacıdaki araçlarının üzerine kaya parçaları düşen Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya Lina (5) ve Ayla (7) yaşamını yitirdi.

Yapılan çalışmalar sonucu yaralı kurtarılan anne Çiğdem Kaya’nın (31) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındığı öğrenildi. Akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62) ve akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G. gözaltına alındı. Canik’de 2012 yılından itibaren faaliyet gösteren BP akaryakıt istasyonu birkaç ay önce Opet tarafından devir alınarak hizmet vermeye devam etmişti.

HEYELANI TETİKLEDİ İDDİASI

Heyelan faciasında işletmenin iki ay önce yerini büyütmek için heyelan riski taşıyan duvarda izinsiz kazı yaptığı ortaya çıktı. Herhangi bir resmi izin alınmadan yapılan bu çalışmanın, toprağın dengesini bozarak heyelanı tetiklediği öne sürülüyor.

Olayla ilgili soruşturma tüm yönleriyle sürerken yetkililer hem kazı çalışmasının detaylarını hem de olayın sorumlularını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

Heyelan olan bölgedeki kayalıklar üzerindeki levhada “Dikkat taş düşebilir”, sol tarafındaki bir bölgede de ise “Toplanma alanı” levhasının bulunması dikkat çekti.

AVM SEL SULARI ALTINDA KALMIŞTI

Samsun'un Canik ilçesinde 2012 yılında yaşanan selden dolayı Samsun Lovelet AVM’de açılıştan 21 gün sonra sular altında kalmıştı. Dağ oyularak, ortasından geçen derenin ıslah edilmesiyla kazanılan arsanın üzerine yapılan AVM, daha henüz bir ayını bile doldurmadan yanlış yer seçiminin kurbanı olmuştu. Sel felaketiyle ilgili 2021 Haziran ayında DSİ çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme 16 Ocak 2023 tarihinde verdiği kararda, 11 kişinin öldüğü sel felaketinde “kusurun kime ait olduğunun tespit edilemediği” gerekçesiyle, tutuksuz yargılanan 10 kişinin beraatlerine hükmetti.