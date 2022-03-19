Samsun’daki ‘hayalet’ fakültenin üç kez ismi değiştirildi

19 Mart 2022 Cumartesi, 04:00

Cumhuriyet’in gündeme getirdiği eğitim skandalının her gün yeni ayrıntıları ortaya çıkıyor. Bugün eczacılık fakültesi olan binada, 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı işletme fakültesi açılmasına karar verildi. 2019 tarihine kadar öğrenci alımı yapılmayan işletme fakültesi senato kararıyla kapatılarak yerine sağlık bilimleri fakültesinin açılması uygun görüldü. Daha sonra sağlık bilimleri fakültesi açılmasına dair senato kararı da iptal edilerek bu kez de yerine eczacılık fakültesi açılmasına karar verildi. 2019’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi eczacılık fakültesi resmen kuruldu ancak fiziki altyapı ve akademik kadro yetersizliği nedeniyle eğitimlerini Gazi Üniversitesi’nde sürdürecek. Böylece Ondokuz Mayıs Üniversitesi sekiz yılda üç farklı isimle açtığı fakülte binasında hiç eğitim verememiş olacak.

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Samsun Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ferhat Karacan, Türkiye’deki eczacılık fakültesi sayısının 50’ye ulaştığını belirterek “Şeklen açılmış olarak gösterilmeye çalışılan OMÜ Bafra Eczacılık Fakültesi’nin kapatılarak yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fakültesi açılması doğru olacaktır” dedi. Karacan, “Fakültede 2022’ye kadar eczacı yetiştirmek için gerekli eğitim alanları, laboratuvarlar ve eğitim kadroları oluşturulamamıştır. Buna rağmen 15 Mart 2022’de dört duvardan başka bir şeyi olmayan eczacılık fakültesi öğrenci alınacağını, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni kazanan öğrencilerimizin de rektörümüzün imzaladığı protokol ile Gazi Üniversitesi’nde öğrenim göreceğini basından öğrendik” dedi.

