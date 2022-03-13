Üniversitelerin faaliyet raporu açıklandı! Şikayetler doldu taştı
Üniversitelerin 2021 Yılı faaliyet raporları yayımlandı. Raporlara göre; ödenek yetersizliği ve personel eksikliği en dikkat çeken konular arasında yer alıyor. Raporlarda üniversite özerkliği hakkında da bir üniversitenin şikayeti bulunuyor.
Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Üniversitelerin 28 Şubat’ta yayımladıkları 2021 Yılı faaliyet raporlarını açıkladı. Üniversitelerin; artan kontenjan, öğrenci başına düşen akademisyen sayısı, ödenek ve personel yetersizliği konularından şikayet ettiği görülüyor.
ŞEHİR ÜNİVERSİTELERİ ŞİKAYETÇİ
Şikayette bulunan bazı üniversiteler genel olarak şehir üniversiteleri olarak göze çarpıyor.
Şikayette bulunan üniversitelerin bazıları şu şekilde; Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi.
'AKADEMİK ÖZERKLİK' ŞİKAYETİ
Üniversite özerkliği de faaliyet raporlarında yer alan konulardan biri oldu.
Uludağ Üniversitesi’nin faaliyet raporunda tehditler bölümünde bu konuda bazı ifadeler yer aldı.
Raporda “Ağırlıklı inisiyatifin YÖK’te olması sonucunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının üniversitelerin görüşünü almadan uygulamaya koyduğu ani kararlar ve yapılan düzenlemeler” denildi.
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