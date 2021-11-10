Samuray kılıcıyla öldürülen kadınla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı
Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz gözaltına alındı.
Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org
İstanbul Ataşehir'de gerçekleşen olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta meydana geldi.
Lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü. Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi.
"DIŞARI ÇIKARMASINLAR BU ADAMI"
Olayı göre bir site sakini "Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler" diye konuştu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
Yaşanan olay sonrası gördüklerini anlatan Murat Özcan "Dükkandan çıktım. Eve doğru gidiyordum. Yerdeki kanları gördüm. Adam şizofrenmiş. Dışarı çıkarmasınlar bu adamı. Bir defa kapının önünde denk geldim. Kimseyle konuşmazmış zaten. Anlatılana göre boğazından vurmuş. Kılıç yoktu kını vardı olay yerinde. Bir de çanta vardı. Ataşehir’in göbeğinde böyle bir olayın yaşanması çok kötü" diye konuştu
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversiteden Erdoğan'ın diploması hakkında açıklama
- Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken altın fiyatı tahmini
- Türkiye Yahudileri, Kulüp dizisini yorumladı
- ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme!
- Öğretim üyesinden Atatürk'e hakaret
- İngiltere'den 'zorunlu aşı' kararı
- Vekili topa tutup istifa etti
- Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Geri sayım başladı!
- İYİ Parti'de 'küfür' istifası
- AKP'li Çamlı'nın tepki çeken Anıtkabir paylaşımı